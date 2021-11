Gisteren stond de bellen blazende beer helaas niet op de stoep

column Thomas Verbogt Zo hadden we het dieptepunt qua Nederlands televisie­amu­se­ment tenminste gehad

Eind jaren 90 was er een televisieprogramma dat Sex voor de Buch heette. Presentator was Menno Buch. Of ik het goed samenvat, weet ik niet, maar het ging over mensen die zich seksueel graag buitengewoon gedroegen. Dat is het woord: buitengewoon. Ik zag weleens een aflevering, maar daar herinner ik me nauwelijks iets van. Wel dat ik dacht: wat raar.

