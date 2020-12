Gisteren stormde ik lekker mee met Bella

Column Thomas Verbogt Er zijn mensen die het vuurwerk­ver­bod nauwelijks verdragen: het hoort bij ‘een feestje bouwen’

11 november Het is niet te hopen dat het de komende tijd vaak over het vuurwerkverbod gaat. Dat het maandagavond in het journaal gebeurde, is begrijpelijk. Klap moest nog indalen. Er was een vuurwerkverkoper te zien die op een doos wees waarop ‘knettergek’ stond. Blijkbaar is er vuurwerk dat zo heet. Wijzend naar de doos zei hij dat onze regering dat was.