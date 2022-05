Haast elk tuincentrum vind ik een onverdraaglijke plek

COLUMN THOMAS VERBOGT Bij minstens drie vakken ben ik door hartelijke leraren stiekem geholpen

Vreemd verschijnsel: tot een paar jaar terug had ik tijdens de eindexamenperiode last van nachtmerries. Bijvoorbeeld dat er midden in de nacht aangebeld werd door een functionaris van het ministerie van Onderwijs die kwam melden dat aan het licht was gekomen hoe ik destijds gefraudeerd had en dat ik daarom alles moest overdoen, ‘een algemeen herexamen en gauw een beetje’.

17 mei