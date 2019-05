‘Had je niet...?’ is bijna net zo erg als ‘is er iets?’

`Had je niet iets kunnen regelen toch op je werk te komen?’ Een vraag die vandaag aan de orde kan zijn. Als je woonplaats elders is dan waar je werkt, en het openbaar vervoer hinderlijk openbaar staakt – maar ja, wat moet het openbaar vervoer anders als het wil staken?



Ik hoorde of las gisteren tips over wat je kunt doen. Met de auto of fiets gaan bijvoorbeeld. Of matrasjes op kantoor. Ik werk niet op een kantoor en kan me geen voorstelling maken van hoe het is wakker te worden naast iemand die de hele dag achter de computer tegenover je zit. Misschien is het goed voor de sfeer.



Kan best zijn dat het hier en daar geprobeerd is. Bij wijze van experiment, want wie weet wat het openbaar vervoer in de komende tijd gaan doen.