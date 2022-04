‘Hand op de knip’ zie ik meteen voor me, maar ik ben nog steeds geen sombere consument

Vind ik altijd zo’n logge aanduiding: dé consument. We zijn het allemaal, dé consument. Er bestaan geen mensen die niet consumeren, iedereen natuurlijk op geheel eigen wijze, maar je komt er niet onderuit.



Andere uitdrukking die me altijd vaag irriteert: de hand op de knip houden. Zie ik meteen voor me, de knip en een zuinig handje dat die knip fel dichthoudt. We weten wat er met de knip wordt bedoeld. De portemonnee in het algemeen, maar genoemd naar een bepaald type.



Je sloot het met een simpel maar doeltreffend mechanisme dat knip ging heten. Weet niet zeker of dit waar is, maar lijkt me wel.



Ik zie die portemonnee niet zo vaak meer, in ieder geval minder vaak dan nog niet zo lang geleden. Iemand met een knip heeft, in mijn herinnering, altijd een kordate manier van doen.