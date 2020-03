Het allerfijnste van thuis werken: uit het raam kijken

Column Thomas Verbogt Begin volgende week is het zo’n beetje gedaan met de groetgrap­jes

12 maart Nog even en we zijn door onze groetgrapjes heen. Nu maken we ze nog terwijl we de ellebogen naar elkaar toe brengen of met een boksbeweging beginnen. Ook bij het knikje zeggen we iets olijks wat de ander ook wel weet.