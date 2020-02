Het askruisje: Als ik in het zuiden ben zie ik mensen die carnaval gevierd hebben, ermee op hun hoofd lopen

In de tweede klas van de lagere school moesten we klassikaal naar de kerk om het askruisje te halen. Wat ik in de eerste klas op Aswoensdag deed, weet ik niet, waarschijnlijk lekker buiten spelen of als het buiten niet lekker was, op mijn jongenskamer tekeningen maken, tekeningen die een verhaal lieten zien dat ik in mijn hoofd had.