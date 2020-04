Het coronalied staat zo ver van me af dat ik niet eens kan zeggen dat ik er niets aan vind

Ik heb het niet over alles wat we bedenken en laten merken om onze waardering te uiten voor de mensen die voor ons zorgen. Maakt niet uit hoe we dat doen, kan ook nooit genoeg zijn, ook niet gek genoeg of bijzonder genoeg.



Deze week was er rumoer over dat lied dat wel 100 Bekende Nederlanders hebben gezongen. Om ons te troosten en te bemoedigen. Merendeel van die bekende Nederlanders kende ik niet, merkte ik toen ik het lied gezongen zag.