Het hoort bij kerst dat je alles op het laatste moment doet

column thomas verbogt Ik zie er tegenop: een broek kopen terwijl een man halfhui­lend een levenslied zingt

Weer een woord dat ik niet kende. Ik kwam het gisteren tegen in deze krant in een artikel over pretwinkelen. Dat laatste woord had ik ook nog nooit gehoord, maar het is een uitstekende vertaling van funshoppen. Wel weet ik zeker dat ik het nooit zal zeggen, pretwinkelen.

7 oktober