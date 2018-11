Het is dus niet laadpaalkleversboete, maar laadpaalkleversprijsprikkeltje

column Een kastje voor je mobiel als kerstge­dach­te

28 november Vorig week donderdag overleed in New York de Nederlandse fotografe Jacqueline Hassink. Ze was pas 52 en ernstig ziek. Van haar laatste project had ik gehoord, maar ik had er nog niets van gezien. Het is een boek en een tentoonstelling met de titel Unwired. Daarvoor fotografeerde ze de laatste plekken op de wereld zonder wifi.