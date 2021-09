Het is net of ik met terugwerkende kracht op mijn donder krijg

column thomas verbogt Kan een vrouw James Bond spelen? Alles kan, maar dan is ze bijvoor­beeld Jane Bond en dat is iemand anders

29 september Doe het niet zo vaak meer, ’s ochtends vanuit bed de televisie aanzetten. Gisteren per ongeluk wel. In het programma voor Wakker Nederland kwam ik in een gesprek over James Bond terecht. Een amusementsdeskundige was naar de première gegaan, maar kon er verder niets over zeggen, wat door de mensen daar aan tafel lachend begrepen werd. Ook door mij trouwens.