Het is niet voor mezelf, dit gat in de markt, ik geef het alleen maar door

column thomas verbogtHoewel ik zelf niet zo snel meer in een gat in de markt zal duiken, let ik altijd goed op of ik er een zie. En zaterdag was dat zo. Over het interview in NRC met Henk Otten, een van de oprichters van Forum voor Democratie, is al veel gezegd en geschreven, maar niemand heeft het over het slot ervan.