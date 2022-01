Het is prettig me te verheugen op veel wat nu nog niet mag

column thomas verbogt Het hoort bij kerst dat je alles op het laatste moment doet

Er is een woord waartegen ik altijd opzie, en ik was benieuwd wanneer ik het dit jaar voor het eerst zou tegenkomen. Was gisteren: kerststress. Wordt meteen bij verteld hoe je die moet voorkomen: een to-dolijst maken, nu al, het is nog november. Als me wordt geadviseerd een to-dolijst te maken, voel ik weerstand.

19 november