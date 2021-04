Het is te hopen dat Segers na zijn judaskus volhardt in zijn rol

Een van de interessantste heren in Den Haag is de komende tijd de heer Segers. Hem wordt verweten dat hij de heer Rutte een judaskus gaf, afgelopen zaterdag, dus nog voordat iedereen afgekoeld tot rust was gekomen.



Met die kus wordt bedoeld dat Judas Jezus verraadde. Was dat wel zo? Ja, maar ook niet. Judas was bang dat Jezus niet zou doen wat hij voortdurend had beloofd, namelijk sterven voor de idealen waarin hij geloofde. Dat moment was bijna gekomen, hij werd gezocht door de Romeinen die het land bezet hielden.



Maar zoals we kunnen lezen, begon Jezus enorm op te zien tegen het lot dat hem wachtte, begrijpelijk, want de Romeinen maakte uitermate wreed korte metten met oproerkraaiers. Ze wisten echter niet wie Jezus was, want er liepen daar in die dagen veel predikers als hij rond. Judas wilde ervoor zorgen dat zijn vriend en leermeester deed wat hij moest doen, en wees hem aan door hem een kus te geven. Met die kus veranderde hij de wereldgeschiedenis, want de dood van Jezus was het begin van een wereldgodsdienst. Judas kon zijn rol in de geschiedenis niet aan en maakte wanhopig een einde aan zijn leven.



Dat laatste zal de heer Segers waarschijnlijk niet doen, maar het is te hopen dat hij na zijn judaskus volhardt in zijn rol in onze kleine nationale geschiedenis. Als hij dat niet doet, wordt alles weer zoals het was. Kan best zijn dat de dames en heren in Den Haag dat uiteindelijk gewoon willen.