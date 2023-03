Het kusapparaat is niet aan mij besteed, al zou ik vaag willen van wel

In de ‘Donald Duck’ mogen geen doden vallen en seks bestaat niet

Wekelijks lees ik de Donald Duck, al min of meer levenslang. Op het omslag staat dat het ‘een vrolijk weekblad’ is. Dat is waar. Op donderdag wordt het bezorgd en meestal begin ik meteen te lezen, ook al heb veel aan mijn hoofd, in ieder geval één verhaal, zeker wanneer er een avontuur van Midas in staat, De Grote Boze Wolf. De voorspelbaarheid ervan kalmeert me.