Het pilletje was zo kalmerend dat het me allemaal niets meer kon schelen

Ik begrijp dat er klachten zijn over het theorie-examen. Te moeilijk. Ja, de heer Pechtold ontkent dat. Zie je, dat is zijn werk geworden! Toevallig sprak ik deze week een collega die voor de derde keer was gezakt. Ik schudde haar de hand. Mij lukte het ook pas de vierde keer.



Toen had ik van een bevriende psychiater een kalmerend tabletje gekregen. Dat was zo kalmerend dat het me allemaal niets meer kon schelen. Bleek de juiste instelling.