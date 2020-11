Het stond er echt: Deze grote knoeperd is ongelooflijk veelzijdig

column thomas verbogt De conducteur die ik gisteren trof, was geen conducteur maar meer een agent

26 september Waarom het zo is, weet ik niet, maar je hoeft in de trein je kaartje (vervoersbewijs) niet meer te laten zien. Afgelopen week reisde ik drie keer via het spoor, maar nee hoor. Terwijl ik soms best behoefte heb aan het compliment ‘Dat ziet er heel goed uit’ of zoiets.