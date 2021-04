Het terras weer op: Kunnen we ons er té intens op verheugen?

column Thomas Verbogt Net iets te stoere taal, dat iedereen in de zorg zich ‘het snot voor de ogen werkt’

14 april Als je het over onze premier hebt moet je er in deze tijd eigenlijk altijd bij zeggen dat hij demissionair is, maar dat weten we onderhand wel. Tijdens zijn teleurstellende persconferenties zegt hij, onze premier dus, haast iedere keer dat iedereen in de gezondheidszorg zich het snot voor de ogen werkt.