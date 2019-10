Het was de eerste keer dat ik zoiets hoorde over files: dat automobilisten gaan plassen

Column Thomas Verbogt Eindelijk een meisje mee uit durven vragen en dan samen naar een ligconcert

28 september Of ik erheen ga, weet ik nog niet, maar het interesseert me wel: ligconcerten. Ik lees over het pianistenechtpaar Jeroen en Sandra van Veen die al ruim 10 jaar ligconcerten geven, bij voorkeur in oude fabriekshallen, want ze houden ervan kale ruimtes met warme klanken te vullen. Daar worden we rustig van, vredig.