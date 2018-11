Op een kampeerterrein of in de stilte van de vrije natuur is een tent een voorziening die veel mensen ontspanning biedt (om heel veel redenen mij niet), maar daarbuiten in het geheel niet. ‘Tent’ wordt altijd fel en grijnzend uitgesproken: tènt. Het gaat niet om de tent als tent, maar om wie zich in die tent ophouden.



Gefascineerd neem ik altijd kennis van de gang van zaken binnen de ouderenpartij 50Plus, niet alleen omdat ik langzaam en met enige tegenzin begin te accepteren dat ik geen jongere meer ben. Ik heb nooit overwogen op die partij te stemmen en onder de ouderen in mijn directe omgeving is ook niemand die dat doet. We hebben het er zelfs nooit over, maar ook niet over onze internationale oudere, puntzak Ratelband.



Als ik tijd heb, lees ik ieder bericht over 50Plus. Zelden meldt zo’n bericht dat de partij iets bereikt heeft dat je bijblijft, nee, het gaat altijd over conflicten. Voorzitter Geert Dales wil rust in de tent brengen en zich deze maand nog ‘ontdoen’ van de helft van zijn bestuur.



Waarom?



Omdat die helft de hele tijd informatie lekt en stookt en beledigt (wie allemaal?). Nu is Geert Dales een ijdeltuit die een magnetische aantrekkingskracht op narigheid uitoefent. De afwezigheid van ook maar het minste gevoel voor humor doet de zaak ook geen goed.



Als de partij een rol van een beetje betekenis zou spelen, moesten we ons zorgen maken, maar dat is niet zo, daarom is het vooral grappig. Zéker als ze ook echt gaan vechten (‘over straat rollend’).



Het woord ‘tent’ is al gauw te klein en dan zeggen we losjes: puinhoop.