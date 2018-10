‘Heus niet iedereen hoeft een zegje paraat te hebben over wintertijd’

Zaterdag hoorde ik in een radioprogramma wel een keer of tien een mening en toen ik het apparaat uitzette, kon ik me niet meer herinneren wat ik had gehoord, terwijl mijn geheugen meestal sterk werkt.



Zondagochtend stelde ik de klokken in huis bij en automatisch was ik in gedachten vaag bezig met het verstrijken van de tijd, ook omdat op tafel een folder lag waarop in grote letters stond ‘Beleef het ultieme kerstgevoel’. Vond ik wel bij wintertijd horen. Bij dé wintertijd. Met lidwoord. Ik heb het nu over wintertijd, zonder.



Laten we alsjeblieft goed voor ogen houden dat we onze omgang met tijd zelf hebben bedacht. Ooit waren er geen klokken in de wereld. En op sommige plekken op aarde is het nog steeds moeilijk uit te leggen dat die er wel zijn.