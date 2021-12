Hij riep: ‘Meneer, ik heb maar twee paar handen!’ Even later dacht ik: ja, en ik heb maar één paar handen

column thomas verbogt Ook als het spannend was, hoefde Pipo nooit naar de wc

Op het Nijmeegse Radboudumc is onderzoek gedaan naar hoe James Bond omgaat met zijn gezondheid en hygiëne in het algemeen. Is niet best. Hij neemt nooit malariapillen, om maar eens wat te noemen, en wast zelden zijn handen, in 25 films maar twee keer.

22 oktober