Hoestschaamte: Ik sta in de rij voor de kassa en ineens dient de hoestbui zich aan, op orkaansterkte

Column Thomas Verbogt Waar ik niet goed tegen kan, zijn uitzendin­gen waarin het vooral gaat om ruzie

21 september Tijdens de lockdown keek ik vaker televisie dan strikt noodzakelijk was, zeker in het begin. Kwam door de actualiteitenprogramma’s. Als zo’n informatief programma afgelopen was, bleef ik een tijdje zitten, verzonken in gedachten over wat ik zojuist gezien en gehoord had.