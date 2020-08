Horror in de buurtbioscoop: ‘Heb je het overleefd?’

Column Thomas Verbogt Altijd als ik in Frankrijk was, keek ik in de krant of er iets over Johnny in stond

10 juni Drie jaar geleden overleed Johnny Hallyday, zanger, acteur en vooral Johnny Hallyday, 74 jaar. Kort daarvoor had ik hem op de Franse televisie gezien. Gezeten achter een kleine keukentafel en geflankeerd door twee grimmige, gezonnebrilde mannen aan wie te zien was dat ze Johnny wilden zijn, kondigde hij aan weer op tournee te gaan, nu langs kleine zalen, dus geen optredens in stadions en hallen zoals we van hem gewend waren.