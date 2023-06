Iedereen in de bus zal het onthouden hebben van die piemel

Column Kinderen die alleen naar school lopen, zijn een uitzonde­ring

Hier om de hoek is een school waar basisonderwijs wordt gegeven, en daarom is het tussen kwart over 8 en half 9 altijd spitsuur. In de middag zal dat ook het geval zijn, maar dat maak ik nooit mee, omdat ik dan op een stille plek in huis zit.