Iets verbazingswekkends in het Journaal, het gebeurt niet meer op 1 april

column thomas verbogt Goed dat we gaan leren onze levens te delen

Belachelijke hoeveelheid glaswerk! Staat allemaal in een kast die ik dagelijks open, maar nog nooit vond ik het een belachelijke hoeveelheid. Stuk of tien jeneverglaasjes bijvoorbeeld. In dit huis is zeker al twintig jaar geen jenever meer gedronken. Is van een tijd die voorbij is.

16 maart