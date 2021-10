IJsmeester, stond er nooit bij stil dat het een machtige positie is

Ik hoorde mezelf zeggen: ‘Ja, ik zat in een middagdip. Daarom deed ik een powernap’

Wanneer ik een woord voor het eerst uitspreek of opschrijf, merk ik dat sterk. Meestal is het een woord dat ik lelijk vind of waartegen ik om een andere reden verzet voel. Deze week was het: middagdip.

