Ik begin al ongeveer mijn hele leven ‘positief’ aan de dag omdat ik zin heb in mijn werk

Waarom ik de vraag moeilijk verdraag, is omdat die altijd komt wanneer het me niet duidelijk is waaraan ik denk. Daarom is de belangstelling haast even erg als: ,,Is er iets?” Er is altijd wel iets, maar toch is het gebruikelijk te antwoorden: ,,Nee hoor, er is niets. Hoezo?” Vooral dat ‘Hoezo?’ kan het begin zijn van een gedachtewisseling met een ontmoedigende dynamiek.