Ik begrijp dat de meeste leerlingen dat korte buitenlandse reisje beschouwen als het hoogtepunt van hun schoolleven

20 juli ,,We zien wel.” Ik zeg het liever niet en hoor het ook niet graag. Komt door de eerste periode van mijn leven. Volwassenen zeiden het vaak. Dan wilde je iets, terwijl je uiteraard niets te willen had, en dan zei bijvoorbeeld de onderwijzer of een autoritaire tante bij wie je moest logeren: ,,We zien wel.” Met als variant: ,,Dat zien we straks wel.” Nooit wist ik wat ik me precies bij ‘straks’ moest voorstellen. Heb ik nog steeds. Hoezo straks? In sommige situaties heb ik vlammende behoefte aan concreetheid. Wat voor de een ‘straks’ is, hoeft het niet voor de ander te zijn.