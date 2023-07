Ik ben blij dat ik niet stilsta op een Europese weg

column Met de quiche kwam ook rucola als bedreiging van ons simpel levensge­luk

De Engelse keuken is tragisch, zo tragisch dat die ook een zekere mate van ontroering veroorzaakt. Als ik er ben, ga ik me niet aanstellen en doe gewoon mee en eet tussen de middag uit een krant melige, in oud vet gebakken frites met iets daarbij waarvan het best kan dat het ooit ergens gezwommen heeft.