‘Ik ben grafschender, mevrouw’

Je hoort soms zeggen: ,,Ik zou best weer kind willen zijn.” Mijn kindertijd vond ik in veel opzichten (niet in álle) een prachtige periode, maar het lijkt me een karwei in deze tijd kind te zijn. Kan ik verder nauwelijks verklaren, maar die gedachte schiet door me heen. Misschien moet ik het zo samenvatten: er is zo veel aanbod vanuit de werkelijkheid. Ik heb het gevoel dat mijn kindertijd simpeler in elkaar zat, en als simpeler met eenvoud te maken heeft, vind ik het meteen mooier – niet áltijd, váák.