‘Ik ben mijn ov-chipkaart vergeten’, bij zo’n zinnetje verschrompelt mijn goede humeur

column Thomas Verbogt Je weet ook niet of ze blij is met de ingreep of juist helemaal niet

16 februari Waarschijnlijk is het toeval, gelukkig toeval, maar in mijn directe omgeving vinden weinig cosmetische ingrepen plaats. Kan niet zeggen ‘geen’, want ik weet het niet zo goed. Wel van de mannen. Dat zou ik zeker zien! Dénk ik. Soms hoor ik een vrouw zeggen dat ze ‘toch even een spuitje gaat halen’. Dan vraag ik niet wat voor spuitje en waar het geplaatst wordt, want misschien is die nieuwsgierigheid ongewenst.