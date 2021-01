Ik dacht er al zo lang nooit meer aan dat het uit mijn gedachten verdwenen was

Column Thomas Verbogt Wil me nergens mee bemoeien, maar dat carbid­schie­ten mag van mij verboden worden

26 november Als iemand zegt “Ik wil me nergens me bemoeien” wil die dat juist heel graag. Die bemoeizucht is bijna onbeheersbaar. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar als ik het landelijk voor het zeggen had, zou ik dat carbidschieten verbieden.