Ik deins terug voor mensen die een vol terras de aller-gewoonste zaak van de wereld vinden

Het terras opengooien hoort er zeker ook bij. We begrijpen waarom dat zo heet. Het najaar en de winter hebben de boel een tijdje op slot gehouden, nu dus helemáál, en iedereen popelt naar een koud biertje of iets anders in de zonnige open lucht. Hup, gooi open, die terrassen. De Tweede Kamer wil het ook. Vorige zomer hebben we gezien dat de horeca in de meeste gevallen ontzettend goed omgaat met de 1,5 meterregel.



Ik zeg dat terwijl ik zelf niet om terrassen geef, ja, kleine, in de schaduw, maar daar gaat het hier niet om. Ik deins zelfs terug voor mensen die een vol terras de aller-gewoonste zaak van de wereld vinden en nu al ongeduldig voor het raam zitten te wachten met de zonnebril in het haar en een nieuwe, frisse hoes om het mobieltje. Die lachen je ook een beetje honend uit als je met mooi weer binnen zit, omdat je thuiswerker bent.



Maar hoe zal het gaan? Moet je er ook met de eierwekker gaan zitten? En hoelang mag het? Halfuurtje? Maar ja, dat is de gemiddelde tijd die nodig is om de aandacht te trekken van een mijn-collega-komt-zo-ober. We houden de praatprogramma’s in de gaten.