Ik doe mijn best het verschijnsel ‘ouderenuurtje’ sympathiek te vinden

column thomas verbogt Horror in de buurtbios­coop: ‘Heb je het overleefd?’

22 augustus Of het een probleem is, weet ik niet, maar voor sommige reclame ben ik gevoelig. Nee, géén probleem, er zijn ergere dingen. Als je trouwens je eigen gevoeligheid in de gaten hebt, is er niets aan de hand.