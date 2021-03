‘Ik had de neiging veel te vroeg mijn buurman te bellen om te vragen of hij al namens mij had gestemd’

column thomas verbogt Als je er als politicus tegenop ziet dat Mariëlle Tweebeeke je aan de tand voelt, moet je iets anders gaan doen

11 maart Afgelopen jaar niet, maar daarvoor, in de andere tijd, trad ik weleens op in een theater of bibliotheek, op een literair evenement. Kwam meestal neer op voorlezen uit een van mijn boeken. Daarvóór was er dan een kort of lang gesprek waarin ik onder meer moest uitleggen waarover dat boek ging.