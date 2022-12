Ik had nog even gewacht met die kerstmutsen. Sinterklaas is net weg. Rustig aan!

column Bij de kassa in de supermarkt ging ik automa­tisch het woord caissière spellen

Vandaag is de dag van het Groot Dictee der Nederlandse taal, uitgezonden in het programma van Frits Spits, De Taalstaat. Vorig jaar mocht ik meedoen en ik eindigde hoog, wat ik uiteraard graag nog even kwijt wil, ook omdat het voor mij een van de hoogtepunten van het jaar was. Zenuwslopende gang van zaken, dat wel.

25 november