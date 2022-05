Ik had wel wat anders aan mijn hoofd dan de Bluebell Girls

In het liedje Vader gaat op stap waant de vader zich onder meer in de armen van een Bluebell uit Berlijn. Lied is uit 1965 en toen wist bijna iedereen van de generatie van mijn ouders wat een Bluebell was.



Ik trouwens ook, want mijn ouders waren in Parijs geweest en daar hadden ze de Bluebell Girls zien dansen in het Lido. Hadden ze over verteld en daar stond ik als jongetje behóórlijk van te kijken.