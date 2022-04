Ik heb graag fysiek geld bij me, want dan zie ik wat ik te besteden heb

column thomas verbogt Telkens opnieuw zocht mijn vader een woord op. Dat ging dagen zo door

Op 4 november 1963 kreeg mijn vader van mijn moeder voor zijn verjaardag de Dikke van Dale cadeau, het groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Mijn vader werd 40, het boek was een enórm cadeau, mijn moeder had er in het geheim voor gespaard. Bij ons thuis was toen minder geld dan later gebruikelijk werd, het was een forse uitgave.

