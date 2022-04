Ik herinner me de val die zich in een boog voltrok en lang duurde

Column Thomas Verbogt Twee keer raakte ik verzeild in een polonaise, gedwongen

O ja, vorig jaar was er in deze tijd de avondklok. Veel mensen vonden dat lastig, ik niet zo. De avonden waren overzichtelijker dan daarvoor. Bezoek bleef niet zitten tot het eerste ochtendlicht, zelf hoefde je je ook niet af te vragen of je er nog even uit zou gaan, je verzette je zinnen gewoon thuis. Ik zag natuurlijk ook wel de nadelen: ons leven werd er kleiner door. En benauwender. Er kwamen minder avonturen op je pad.

2 februari