Ik hoef geen date, maar dat wil nog niet zeggen dat ik de beste versie van mezelf verborgen wil houden

Column Thomas Verbogt In al die bibliothe­ken gebeurt alles, hoe klein en onvolledig ook

13 februari Neem een gewone donderdag – nee, fout begin, niets is gewoon: neem een doordeweekse, zo’n enórm doordeweekse donderdag in een kleine plaats ver weg in het noorden of zuiden van het land, of hier in de buurt. Zo nu en dan moet ik er zijn, in de bibliotheek, vanwege de boeken die ik schrijf of deze columns, om er iets over te vertellen of fragmenten eruit voor te lezen. Doe ik graag.