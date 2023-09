Ik hoef geen Spotify, in de muziekwinkel weten ze precies waar ik van houd

Column Een nieuw kabinet, het klinkt nu al fris, maar is nog heel ver weg

Gisteren lukte het me niet over het vertrek van Rutte te schrijven. Ook omdat hij nog niet vertrokken is. In zijn eigen woorden maandag: ,,Buitengewoon aardig wat er gezegd is. Maar de kist staat nog boven de grond, ik ga pas weg als er een nieuw kabinet is, het orgel speelt nog niet”.