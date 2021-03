Ik hoorde Henk Krol de samenleving vergelijken met mayonaise die je zelf maakt

Ik zweef tussen een regeringspartij en een linkse. Natuurlijk gaat het er hier in huis ook vaak over en als ik dan over mijn enthousiasme voor die linkse partij begin, krijg ik: ,,O, je bent dus tegen Europa.’’



Altijd een verpletterend zinnetje. Klinkt net alsof ik van mening ben dat Europa een beetje moet dimmen. Vind ik helemaal niet. Mijn verweer is primitief: ,,We moeten eerst de boel hier op orde krijgen.’’ Of zoiets.



Nee, ze moeten mij niet om een stemadvies vragen. En als ik me door een stemwijzer laat leiden, kom ik uit bij een partij waarmee ik niets heb, geen érge partij gelukkig. Ik neem me voor de volgende keer, straks, tijdens het invullen niet alles eerlijk te beantwoorden, wat natuurlijk politiek zeer correct is.