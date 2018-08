Ik hoorde mezelf schelden, wat ik normaal nooit doe

column De herinne­ring aan deze hete zomer is die van die ene dag dat het regende

30 juli Nog even terug naar zaterdag. Naar de vroege ochtend. Ik zit de krant te lezen en als altijd is het net alsof de krant op een vroege zaterdagmorgen iets kalmer is dan op andere dagen, je in ieder geval iets minder aanvliegt. De radio staat zacht aan. Het begin van weer een warme dag.