Ik lag al in bed, maar voelde dat er buiten iets gebeurde dat ik niet mocht missen

En vooral die stilte. Als het stil is, zeggen we daar vaak iets van, bijvoorbeeld dat het stil is. Het is net alsof we dat móeten zeggen. Waarschijnlijk is het door de verbazing over die stilte.



Of opluchting. Of omdat we het bijna nooit kunnen zeggen, althans binnen onze landsgrenzen.



,,Wat doe je daar?’’’ vroegen vrienden. Ik wilde antwoorden: ,,Niets’’, maar dat antwoord is niet juist. Beter is: ,,Op verhaal komen.’’