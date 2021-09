Ik miste Camiel Eurlings, en dat wil wat zeggen

Ik vroeg me af of ik dat wilde, op de maan kamperen

21 juli In 1961 werd Joeri Gagarin als eerste mens de ruimte in geschoten. Ik herinner me de sensatie nog. Voor het eerste hoorde ik mijn moeder zeggen: ,,Wat kunnen ze toch veel tegenwoordig.” Op school zei de onderwijzer: ,,Over 25 jaar kamperen we op de maan.” Hij sprak die woorden nogal dwingend uit, alsof we al voor een puike tent moesten gaan sparen.