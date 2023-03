Ik moet ophouden met die nonchalante benadering van het dagelijks leven

Column We deelden al twee keer een paar seconden alles wat we ons bij Gina Lollobrigi­da voorstel­den

We liepen naar school, mijn vriendje en ik, twee jongens van een jaar of 10. Het was een warme dag in de vroege zomer, zonlicht prikte in onze ogen. Er was geen enkele aanleiding, hij zei het ineens zomaar: ,,Gina.” En ik vulde aan: ,,Lollobrigida.”