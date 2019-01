‘Ik neem me voor mijn neef spoedig te melden dat de Rijksoverheid geen mededelingen over hem mag doen’

Column Plots is voorbij wat ruim 64 jaar eerder begon

26 januari Ooit had ik een stuk of tien fotoboeken. Een binnenbrand heeft daar een einde aan gemaakt. Bijna twintig terug. Ik heb geleerd me die foto’s te herinneren, niet allemaal natuurlijk, maar wel de beelden die van momenten van lang of kort geleden opnieuw een gebeurtenis maken. Ja, het lukt me me te concentreren op foto’s die er niet meer zijn.