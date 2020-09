Ik snap dat je hierover met niemand moest praten, want dan hoorde je dat je rare dingen in je hoofd haalde

Column Thomas Verbogt De logeerpoes is een kater, maar logeerka­ter vind ik een te vol woord

21 juli Graag kom ik in een dierenspeciaalzaak. De logeerpoes is er nog en daarom kan het gelukkig. Zonder dier in je directe nabijheid kun je natuurlijk ook rustig zo’n winkel binnengaan, maar misschien heel stom, ik vind dat raar. Je hebt er niks te zoeken, maar je doet net alsof, want dat doe je dan, ik in ieder geval.