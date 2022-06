Ik vertelde mijn beer verhalen die ik nergens anders kwijt kon

column De zomergolf doet me even terugden­ken aan Bruno Bruins en het briefje

Zal zo’n vaart niet lopen. Denk ik vaak en héb ik ook vaak gedacht, te vaak, geef ik toe. Als je denkt of zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen, komt er wat zo’n vaart niet zal lopen, juist in volle vaart op je af. Je doet nog even alsof dat niet zo is, maar dat houd je nooit lang vol.

15 juni